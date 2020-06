Loano in lutto per la scomparsa di Giovina Mannelli

Loano. La comunità loanese piange la scomparsa di Giovina Mannelli, storica commerciante di Loano, spentasi al termine di una lunga malattia.

Oltre ad avere gestito per anni una gioielleria insieme al marito Ivo, Giovina Mannelli è stata anche molto attiva nell’organizzazione di eventi e manifestazioni attraverso il Centro Culturale Polivalente.

Tra le sue “creature” la celebre “Festa delle Basure”, per le quali ha realizzato personalmente la gran parte dei costumi e degli accessori, e l’altrettanto noto “Villaggio di Natale”, che si tiene ogni anno nei Giardini Josemaria Escrivà e al quale lei stessa partecipava proponendo le proprie creazioni artistiche.

Il sindaco di Loano, Luigi Pignocca, le dedica un ricordo speciale: “Definire Giovina Mannelli una ‘commerciante storica’ della nostra città è riduttivo del suo ruolo all’interno della comunità e dell’impegno che ha portato avanti nel corso dei suoi tanti anni di carriera. Col marito Ivo ha gestito per lungo tempo l’omonima gioielleria ed in seguito ha messo a disposizione la sua creatività organizzando ogni anno due delle più conosciute ad apprezzate manifestazioni della nostra città. Nonostante la malattia contro la quale stava combattendo, Giovina ha continuato comunque a lavorare per la buona riuscita della ‘Festa delle Basure’ e del mercatino di Natale. A nome dell’amministrazione comunale, esprimo alla famiglia le più sentite condoglianze”.

Il vice sindaco con delega al commercio Luca Lettieri scrive su Facebook: “Ciao Giovina, vogliamo ricordarti così. Sempre sorridente e battagliera con il cuore rivolto alla tua famiglia, agli amici e a Loano. Hai contribuito a renderla più bella e attrattiva non solo per i turisti ma anche per noi loanesi. Conserviamo nei ricordi gli addobbi natalizi del centro storico ideati e realizzati da te. La ‘Festa delle Basure’ e, da ultimo, il villaggio natalizio meta di tanti turisti dove emergeva la tua innata eleganza e il tuo buon gusto. Ti vogliamo bene”.