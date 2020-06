Loano, dal Comune un fondo-affitti “speciale” per l’emergenza Covid-19

Loano. L’assessorato ai servizi sociali del Comune di Loano ha pubblicato un bando per l’assegnazione di contributi economici a sostegno delle spese d’affitto di casa rivolto in particolare a quei cittadini messi in difficoltà dall’emergenza da Covid-19. I fondi messi a disposizione dal Comune ammontano a 55 mila euro, che potranno essere integrati attingendo al Fondo Regionale per la Morosità Incolpevole.

“La nostra amministrazione pubblica il bando affitti ogni anno – spiega il sindaco di Loano Luigi Pignocca – Quello che abbiamo attivato ora ha valore ancora più rilevante, in quanto cerca di controbilanciare le difficoltà economiche a cui sono andate incontro molte famiglie a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19. A causa del lockdown molti nostri concittadini non hanno avuto la possibilità di proseguire la loro attività lavorativa, sono stati costretti a interromperla o a ridurla sensibilmente, con ovvie conseguenze sul bilancio famigliare. Con questa misura vogliamo andare incontro alle necessità dei loanesi più bisognosi”.

Le misure a sostegno delle famiglie non si esauriscono qui: “Nelle prossime settimane – aggiunge il vice sindaco con delega ai servizi sociali Luca Lettieri – sarà disponibile anche il bando affitti e bollette ‘ordinario’. Vorrei rivolgere un ringraziamento al settore dei servizi sociali e a tutti i dipendente comunali per l’impegno profuso in questo periodo di emergenza e di difficoltà anche per la ‘macchina comunale’, messa a dura prova”.

Le domande possono essere presentate a partire dal 10 giugno; i termini scadranno il 24 giugno.

La domanda per accedere ai bandi e la relativa documentazione possono essere consegnate a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) presso la sede del Comune di Loano a Palazzo Doria, in piazza Italia 2; inviate tramite raccomandata postale A/R; per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo loano@peccomuneloano.it. Tutte le informazioni ed i moduli sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Loano.