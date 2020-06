Loanesi San Francesco, Ernand Sfinjari torna in rossoblù

Loano. La Loanesi San Francesco, dopo una travagliata stagione che l’ha vista chiudere in sedicesima posizione il girone A di Promozione, in vista dell’annata sportiva 2020/2021 riparte da un ritorno.

Si tratta dell’attaccante Ernand Sfinjari, classe 1999. Cresciuto nel settore giovanile rossoblù, Ernand ha militato nel Finale in Serie D nella stagione 2017/2018 e nell’Alassio in Eccellenza nella stagione 2018/2019. Lo scorso campionato lo ha iniziato nella Loanesi, per poi passare al Ceriale.