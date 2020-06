L’insegnante di Albenga Marco Reghezza 2° al concorso internazionale “The New Symphony Vienna”

Albenga. Dopo un mese Marco Reghezza, compositore di Taggia e docente di Teoria, Solfeggio e Composizione al Liceo Musicale “Bruno” di Albenga, ottiene il secondo riconoscimento in una delle capitali musicali per eccellenza: al 3° premio conseguito ad inizio maggio al concorso internazionale di Composizione indetto dal “Franz Schubert” Konservatorium di Vienna ha infatti aggiunto il 2° premio nella prima edizione del Concorso Internazionale “The New Symphony Vienna”.

Reghezza scala quindi un gradino sul podio dei vincitori, rispetto a maggio e ottiene questo riconoscimento insieme ad altri due autori asiatici. Non è stato assegnato il 1° premio.

La competizione ha visto la partecipazione di circa 70 compositori che hanno fatto pervenire le loro opere alla giuria da varie nazioni, in particolare europee e asiatiche.

L’autore, fondatore e direttore della OpenOrchestra, è anche uno dei musicisti selezionati per il Festival del Compositore Ligure 2020 che, a causa dell’emergenza sanitaria, vedrà nel prossimo marzo l’evento ufficiale svolgersi presso Palazzo Tursi di Genova alla presenza delle autorità cittadine.