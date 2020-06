Lega, ufficializzati i dipartimenti: Rixi alle infrastrutture, Bruzzone all’attività venatoria e Viviani alla pesca

Liguria. Il leader della Lega Matteo Salvini ha ufficializzato i responsabili dei Dipartimenti che da oggi ascolteranno e incontreranno associazioni, imprese, amministratori locali, realtà del volontariato, famiglie e categorie professionali.

Il segretario legista si dice “orgoglioso della squadra” e aggiunge: “Siamo al lavoro per essere sempre più preparati quando torneremo al governo. Alcuni settori importanti, come le politiche a sostegno della Famiglia, lo Sport o le Politiche per la Terza Età, saranno ufficializzati nelle prossime ore, perché abbiamo la fortuna di avere molte persone capaci e che possono dare un contributo significativo su ogni singolo tema”.

Nella squadra, sono tre i parlamentari liguri a capo dei dipartimenti: Edoardo Rixi responsabile delle infrastrutture e dei trasporti; all’interno del dipartimento agricoltura del responsabile Gianmarco Centinaio, il senatore Francesco Bruzzone si occuperà di Attività venatoria e l’onorevole Lorenzo Viviani di Pesca.