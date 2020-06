L\'Amatori Nuoto Savona apre il Centro Estivo Sportivo

Anche quest’anno l’Amatori Nuoto propone un Centro Estivo Sportivo nelle sue piscine per tutti i bambini dai tre anni in poi. Il Centro Estivo Sportivo è tenuto da operatori qualificati e gestito in tutta sicurezza sulla base delle nuove normative.

Il Centro Estivo Sportivo sarà operativo dal 22 Giugno all’11 Settembre dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle 18.30.

Nella locandina tutti i dettagli.

