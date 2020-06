Laigueglia ricorda l’ex presidente della Croce Bianca Claudio Alberti: “Una vita per gli altri grazie al suo impegno nel sociale”

Laigueglia. Lunedì 22 giugno, alle ore 15.30, nella chiesa parrocchiale di San Matteo a Laigueglia si terrà la messa esequiale in suffragio di Claudio Alberti. In tanti lo ricordano con affetto, amicizia e riconoscenza, a tre mesi dalla sua scomparsa. avvenuta per una brutta malattia contro la quale ha lottato fino alla fine.

Un ultimo saluto che era rimasto sospeso a causa dell’emergenza Covid-19, “ma che oggi ci permette nuovamente di ricordare una persona che tanto ha fatto per il sociale, partecipando con generosità e passione alla vita di molte associazioni del territorio”.

La sua figura verrà sempre ricordata per il suo impegno come volontario nella Croce Bianca di Laigueglia, presidente della pubblica assistente fino al 2018, ma anche nella Protezione Civile del Comune di Laigueglia e nell’associazione nazionale Alpini di Alassio.

Nel mondo del ciclismo per il suo ruolo di giudice e commissario federale FCI e della musica come corista del Coro Capo Mele Corale Alassina.

Ed è proprio come ulteriore “gesto” di affetto nei confronti della comunità a cui Claudio Alberti si è sempre dedicato, che la famiglia ha voluto creare una raccolta fondi in sua memoria i cui proventi andranno a favore della Croce Bianca di Laigueglia.