La speranza si accende sul Savona: qualcosa si muove sulla nuova proprietà?

Savona. Dopo mesi di silenzio dai piani dirigenziali del Savona, finalmente qualcosa si muove. Un qualcosa di ancora indefinito, ma che pone un paletto importante per il futuro del Savona Fbc: una data, il 10 luglio.

A darne notizia dei prossimi aggiornamenti è stata la pagina Facebook ufficiale del Savona Fbc, con un breve post: “Il Savona F.B.C. comunica che mesi di impegno hanno prodotto importanti e concreti risultati. Entro il 10 luglio sapremo quale tra le due trattative coltivate sarà in grado di dare continuità al nostro progetto sportivo“.

La dichiarazione societaria non dà indicazioni di sorta, se non una data-termine per l’annuncio delle novità, che dovrebbero quindi riguardare un cambio di proprietà.

Nelle settimane scorse nulla era sembrato muoversi, tanto da far correre voci di dubbi sull’iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Con la presidenza vacante e le molte voci, rimaste però fantasmi all’orizzonte, nulla di concreto si era mosso. Fino a oggi. Forse.

La maggioranza del club biancoblù è amministrativamente detenuta all’82% da una società, la Sana Sport & Management, per un valore stimato di 41mila euro. Il 75% della stessa fiduciaria fa capo a un prestanome, tale Antonio Villano. Le restanti quote appartengono al commercialista Carlo Sergi. Sulla società grava un debito superiore al milione, ereditato in buona parte dalle precedenti gestioni.

A poche ore dall’inizio del mercato trasferimenti per i dilettanti, una timida luce di speranza si alza all’orizzonte.