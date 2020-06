La scuola innovativa ai tempi del Covid, lezioni nei musei, a teatro e nei parchi: ecco il piano

Liguria. “Le scuole dovranno essere pulite. Abbiamo investito milioni di euro per prodotti igienizzanti. È evidente che sulla base delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, dobbiamo mantenere un metro di distanziamento. Bisogna evitare assembramenti facendo ingressi scaglionati. Faremo formazione per il personale scolastico. Il numero di alunni per classe deve diminuire già a partire da settembre per evitare problemi di gestione. Dal primo di luglio comincerò a girare l’Italia, regione per regione, per monitorare e aiutare uffici scolastici e dirigenti”.

Queste le parole del ministro Lucia Azzolina che ha presentato l’atteso piano per il rientro tra i banchi di scuola il prossimo 14 settembre.

“Quali difficoltà abbiamo avuto? La scuola ha bisogno di spazi se parliamo di un metro di distanziamento. Abbiamo creato un software per sapere quanti metri quadrati sono presenti in ogni singola scuola o aula. Ora siamo circa al 76% di dati che gli enti locali proprietari di edifici scolastici ci hanno fatto avere. Ora sappiamo classe per classe quanti metri abbiamo disposizione: ho circa il 15% degli studenti che devo ‘portare fuori’ dagli edifici scolastici. Come? Con lavori di edilizia scolastica che si faranno grazie al contributo degli enti locali. Abbiamo ripreso i 3mila edifici scolastici dismessi a causa del ridimensionamento scolastico portato avanti negli anni, ma non basta: la scuola a settembre deve riaprire non solo in ottica di sicurezza, serve infatti una scuola nuova, moderna e più inclusiva. Si farà lezione anche negli archivi, nei musei, nei teatri e, per i più piccoli, anche al parco. Facciamo in modo che i nostri studenti respirino quella cultura e quella natura di cui hanno bisogno”.

“E poi abbiamo bisogno di più docenti e personale non docente: con i fondi attuali possiamo assumere fino a 50mila persone tra insegnanti e personale Ata a tempo determinato in più rispetto al normale organico che non abbiamo tagliato. E questa estate assumeremo a tempo indeterminato sulla base dei pensionamenti che avremo. Per non parlare dell’enorme investimento che abbiamo fatto sui concorsi. In ultimo, il cuneo fiscale: a giugno lo stipendio crescerà almeno di 80-100 euro. Un aumento meritato: i nostri docenti hanno tra gli stipendi più bassi in Europa”.

“La scuola che sogno è anche moderna: basta vedere la stessa fotografia della scuola di 50 anni fa e quella di oggi. Abbiamo bisogno di ambienti nuovi, scuole innovative. Nascerà una didattica nuova, nuovi gruppi di apprendimento e cambia, in meglio, il modo di fare formazione scolastica come richiesto dagli stessi studenti”.

“Le patate bollenti, i nodi cruciali vengono in sostanza scaricate sui singoli istituti con la scusa dell’autonomia scolastica. Di fatto al momento attuale le scuole non hanno le risorse utili e necessarie perché il funzionamento sia garantito su un certo livello. Si rischia una scuola dimezzata, ad intermittenza e con orari ridotti. Spazi adeguati, attrezzati e personale in più sono imprescindibili. Non è pensabile una riapertura a settembre delle scuole che sia a costo zero”.

“Noi parti sociali continuiamo a chiedere e a evidenziare le necessità e i bisogni per mantenere e consentire un avvio d’anno scolastico decoroso salvaguardando la qualità dell’offerta formativa” è stato il commento a caldo di Gianni Garino della Cisl Scuola savonese.

“Ritengo doveroso dire a tutte le famiglie che a settembre e nel prossimo anno scolastico, a meno di risvolti e sviluppi decisamente positivi della situazione sanitaria, la scuola sarà molto diversa da quella cui eravamo abituati e che già aveva diversi punti di sofferenza. La cosa certa è che docenti, personale ATA e dirigenti faranno di tutto, come sempre, per offrire il migliore servizio possibile” conclude l’esponente sindacale.