“La salute non è una merce”: sabato ad Albenga manifestazione per l’ospedale pubblico

Albenga. Le associazioni e le reti sociali Forum Civico Ligure per i Diritti Fondamentali, Medicina Democratica, Cittadinanzaattiva, Casa dei Circoli Culture e Popoli, Tribunale del Malato, Forum Beni Comuni Legalità Diritti, organizzano per sabato 27 giugno, dalle 10 alle 13, in piazza del Popolo ad Albenga, un flash mob in favore dell’ospedale pubblico, dopo il caos relativo alle procedure di privatizzazione dei nosocomi di Albenga e Cairo.

“Ci riapproprieremo del nostro servizio sanitario pubblico e non accetteremo che ragioni di interessi economici privati prevalgano sulle vite nostre e delle future generazioni”, hanno spiegato gli organizzatori.

“L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle normative vigenti in merito all’uso delle mascherine e al distanziamento sociale e prevede che le/i partecipanti saranno in piazza, fermi, con appeso al collo un cartello sul quale avranno scritto una di queste frasi: “La sanità non è un’azienda” oppure “La salute non è una merce, ospedale di Albenga pubblico”.

Sono, inoltre, programmati tre interventi da parte di Roberto Melone a nome del Forum Civico Ligure per i Diritti Fondamentali, di Mauro Manuello a nome di Cittadinanzattiva/Tribunale del Malato e di Maurizio Loschi a nome di Medicina Democratica. Il microfono rimarrà successivamente aperto per chiunque voglia intervenire. Verrà inoltre distribuito un volantino per spiegare alla popolazione le ragioni dell’evento.