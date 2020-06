La Regione accoglie la proposta: ad Alassio dehors in spiaggia la sera tutta l’estate

Alassio. Sì ai dehors in spiaggia fino a mezzanotte. La Regione Liguria ha accolto la richiesta/proposta formulata qualche giorno fa dal Comune di Alassio e che prevede la possibilità di rendere le spiagge fruibili anche in orario serale, dando la possibilità di estendere i dehors ai vari locali sul litorale (dalle 19 e fino alle 24), anche nel periodo che va dal primo luglio al 31 agosto 2020.

“Si chiede conferma – si leggeva nel documento, a firma del presidente del consiglio comunale Massimo Parodi e controfirmata dal vicesindaco Angelo Galtieri e dall’assessore Francesca Schivo – che la Regione, anche per il periodo 1 luglio 2020-31 agosto 2020, permetta su tutto l’arco della costa ligure l’apertura e l’accesso alle spiagge anche durante orario notturno (fino alle 24) ove vi sia coincidenza tra concessionario e titolare dell’attività commerciale fronte-spiaggia con possibilità di sostituire gli ombrelloni con in tavolini”.

“Dove, invece, vi sia difformità tra proprietario dell’attività commerciale e e lo stabilimento balneare frontespizio (peculiarità proprio del litorale alassino), la possibilità, tramite nulla osta/autorizzazione del concessionario balneare ovvero tramite un accordo privatistico, anche di natura economica avente qualifica di ‘paracadute socio-economico’, per delineare un accordo preciso sulla individuazione di un soggetto responsabile giuridicamente a fini, ad esempio, assicurativi, che identifichi garanzie e responsabilità igienico-sanitarie ed, eventualmente, anche il corrispettivo economico”.

L’allargamento dalla passeggiata anche sul litorale permetterebbe dunque di “spalmare” le numerose presenze su una porzione molto più ampia, riducendo così il rischio di assembramenti (pressochè certi nelle condizioni attuali) sulla passeggiata mare. E, in sostanza, i proprietari dei locali potrebbero così ovviare alla sicura perdita di fatturato dovuta al minor numero di tavolini “commerciabili” a disposizione e, allo stesso tempo, il balneare potrebbe compensare le perdite economiche da imputarsi al minor numero di ombrelloni disponibili commercialmente. Ovviamente il tutto a condizione che entrambi i privati (locale e balneare nel caso) riescano a trovare un accordo.

Per quanto riguarda la possibilità di apertura e accesso alla spiaggia fino a mezzanotte e al posizionamento dei tavolini direttamente sulla sabbia qualora concessionario e titolare dell’attività commerciale fronte-spiaggia siano coincidano, nella sua risposta, il dirigente regionale afferma che “l’ordinanza balneare comunale possa, in relazione alle circostanze e restrizioni eccezionali legate all’epidemia da Covid-19, previo parere favorevole dell’ufficio tecnico comunale, permettere esclusivamente per la stagione balneare 2020 l’estensione dell’orario di funzionamento del dehors fino alle 24”.

Per quanto riguarda, invece, il caso in cui il concessionario sia diverso dal gestore dell’attività commerciale, dalla Regione affermano che “tale attività non essendo legata all’attività dello stabilimento balneare ed esercitata da soggetto diverso dal concessionario, non potrebbe essere ammessa; anche in questo caso in via eccezionale per l’anno in corso e con le medesime motivazioni potrebbe essere concessa attraverso la stipula di una nuova concessione limitata alla sola stagione balneare 2020 e alle sole ore serali. Il nulla osta del concessionario dello stabilimento balneare costituisce il presupposto per il rilascio”.