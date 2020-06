Liguria. L’ordinanza emanata ieri dal Governatore della Regione, Giovanni Toti, sblocca la situazione su attività come sagre, congressi, grandi eventi, includendo tra l’altro la riapertura per il casino di Sanremo, prevista per il 16 giugno. Ma soprattutto dà il via libera alla riapertura delle discoteche dal 19 giugno: una grande soddisfazione per i vertici provinciali di Silb, che hanno visto protagonisti nel dialogo con le istituzioni, a fianco di Fabrizio Fasciolo, Ettore Bocciardo (Genova) e Tommaso Osella (Imperia).

Foto 2 di 2



“In seguito al flash mob di Roma, il 10 giugno – spiegano – I vertici Silb sono stati auditi dalla commissione preposta, argomentando la necessità di una riapertura delle attività di intrattenimento, istanza raccolta dal governatore Toti. Il nostro ringraziamento va a Giovanni Toti, al consigliere Angelo Vaccarezza, al presidente della commissione Andrea Costa, ad Alice Salvatore (5 stelle) e all’assessore Berrino, dimostratisi tutti disponibili a un confronto produttivo”.

“Un grande risultato – concludono – portato a termine grazie a un atteggiamento fermo, rispettoso, civile ma determinato, che ci ha portati a dialogare con le istituzioni in maniera efficace”.

Ecco il testo completo della nuova ordinanza da scaricare