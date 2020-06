La clinica Dentix verso il fallimento, pazienti savonesi pronti ad una class action

Savona. Un caso nazionale, considerato che la clinica Dentix, una catena di proprietà spagnola nel settore dell’ortodonzia, aveva numerose sedi in tutta Italia, tra queste anche quella di via Paleocapa a Savona. Ebbene, dopo l’emergenza Covid-19, il gruppo è ormai prossimo al fallimento, avendo già preparato le carte e i libri contabili da depositare presso il tribunale spagnolo di competenza.

La prospettiva di una imminente chiusura ha gettato nel panico molti pazienti savonesi che erano in cura presso il centro, che si avvaleva di diversi professionisti e odontoiatri. Il fatto è che i pazienti, su indicazione della stessa clinica, avevano sottoscritto diversi finanziamenti per avviare, in varie fasi, le proprie cure dentali, secondo una programmazione ben definita, finaziamenti che vanno dai 3 ai 9 mila euro per quello che riguarda i pazienti savonesi interessati dalla vicenda.

Dunque un doppio danno: sotto il profilo della salute con interventi e cure rimaste in sospeso ormai da diverso tempo, oltre che economico in quanto i pazienti stanno continuando a pagare le rate senza ricevere più le prestazioni spettanti dalla clinica.

In tanti hanno provato a chiamare diverse volte il numero verde o la sede savonese, ma senza mai aver avuto risposta. Ecco così che un gruppo di pazienti, per ora una cinquantina (ma sicuramete il numero salirà a breve) sono pronti ad una class action legale per tutelare i loro diritti e riavere le rate del finanziamento sottoscritto con la Dentix: “Sono stati gli stessi professionisti che operavano nella sede savonese a dirci di muoverci a livello legale, in quanto anche loro non hanno più avuto risposte dai titolari del gruppo, che sembra ormai prossimo al fallimento” afferma uno dei pazienti, pronto a creare un tam-tam con altre persone che erano in cura presso la clinica savonese.

“La situazione è senz’altro grave, anche perchè molti di noi saranno costretti a rivolgersi altrove per proseguire le cure, spendendo altri soldi e senza ancora riavere indietro quanto già versato: per questo ci vorrà una sentenza giudiziale. Da un punto di vista legislativo siamo stati informati che le rate dovranno essere restituite, ma chissà con che tempistiche”.

“Ora l’obiettivo è creare un gruppo più allargato possibile di pazienti danneggiati e fare un esposto comune, una class action anche per chiedere i danni relativi a questa drammatica situazione, nella quale non ci sono mai stati riscontri da parte dei responsabili: oltre al doppio danno pure la beffa…” aggiunge con rabbia il paziente che sta coordinando l’azione legale.

“Siamo in contatto con l’associazione dei consumatori e sicuramente daremo battaglia. Sappiamo che domani è prevista una videoconferenza tra la referente savonese della clinica e i vertici della catena spagnola, attendiamo quali saranno le loro spiegazioni in merito” conclude.

Dentix aveva aperto il suo primo centro ligure nell’aprile del 2018 proprio a Savona e contava sulle prestazioni di una quindicina di professionisti e specialisti del territorio.