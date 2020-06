IVG.it riaccende la sua agenda degli Eventi: riparti insieme a noi!

Liguria. “Ripartire!” è un verbo tanto semplice quanto pieno di significato, perché esprime il sentimento comune che ci unisce in questo periodo difficile per il nostro territorio ma allo stesso tempo foriero di speranza di rinascita dopo la batosta della pandemia.

IVG.it crede fortemente alla ripartenza di tutti, nessuno escluso, ed è al fianco di ciascuno dei suoi lettori (fedelissimi e nuovi) della “West Coast” ligure. Come? Riaccendendo la sua agenda IVG Eventi, la più seguita della provincia di Savona perché l’unica che offre sempre un ricco calendario di appuntamenti di tutti i generi “possibili e immaginabili”, sempre aggiornato dagli instancabili e attenti giornalisti e collaboratori della Redazione.

È vero, non sarà facile ripartire subito “in quarta”: ne è dimostrazione il fatto che questa stagione estiva 2020 sarà priva delle grandi manifestazioni che ogni anno illuminano la Riviera di Ponente e richiamano “eserciti” di turisti, visitatori e appassionati da ogni dove: dalle imperdibili sagre alle rievocazioni storiche “colossal”, dalle indimenticabili e suggestive “notti bianche” ai megaconcerti all’aperto.

Nonostante ciò vogliamo dare anche noi di IVG.it un nuovo impulso, un nuovo slancio al territorio che tanta fiducia ci dimostra ogni giorno, dando la massima visibilità agli eventi che si terranno riuscendo a rispettare le norme di sicurezza sanitaria (come il Festival Teatrale di Borgio Verezzi, di cui è possibile scoprire il cartellone) e soprattutto a tutte quelle attività commerciali, come bar e ristoranti, che “combatteranno” la crisi organizzando diverse occasioni di svago e divertimento, come concerti o appuntamenti enogastronomici, anche piccoli.

E non è finita qui! Questa estate 2020 porta con sé un’eccellente novità: IVG.it lancerà infatti la sua prima newsletter dedicata agli eventi del territorio. Un’utilissimo strumento in più per ricevere sulla vostra posta elettronica le ultimissime notizie sui principali eventi della settimana e che in futuro diventerà un appuntamento fisso.

Ma anche voi lettori potete contribuire! Come? Se siete organizzatori o anche soltanto semplici appassionati, potete inserire gratuitamente i vostri eventi preferiti direttamente dal nostro sito web all’indirizzo ivg.it/segnala-evento.