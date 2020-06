Infrastrutture, Toti: “Saranno il piatto forte della campagna elettorale per le Regionali in Liguria”

Liguria. “Le infrastrutture saranno il piatto forte della nostra politica nella prossima campagna elettorale e nella prossima legislatura regionale. E questo si collega all’altro grande tema che è chi decide su quelle infrastrutture, il tema dell’autonomia”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso di una conferenza stampa sul tema della coalizione regionale di centrodestra.

“Dopo l’emergenza Covid se lo chiedono molti governatori di diversi colori politici – ha aggiunto Toti – Non è possibile che sulla Gronda si continui a tergiversare perché il M5s insiste sul fatto che sia un’opera inutile. La cosa grave è che in questa regione non parta un’opera per il veto di una forza politica che qui non governa neppure un condominio”.

All’incontro con Toti sono intervenuti tutti i coordinatori regionali dei partiti della coalizione di centrodestra: Edoardo Rixi (Lega), Chicco Iacobucci (Fratelli d’Italia), Carlo Bagnasco (Forza Italia), Andrea Costa (Liguria Popolare), Manuela Gagliardi (Cambiamo con Toti Presidente), oltre al sindaco di Genova Marco Bucci.