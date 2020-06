Infrastrutture, Paita (IV): “In Liguria serve intervento straordinario del Governo”

Liguria. Cantieri, restringimenti e arrivi e rientri dei turisti che, nel fine settimana appena trascorso hanno letteralmente invaso la nostra Regione, hanno portato ad un nuovo caso sulle autostrade liguri.

E l’onorevole di Italia Viva Raffaella Paita chiede un “intervento straordinario nel Governo” e non risparmia un attacco alla giunta regionale “colpevole di non aver amato alcuna programmazione in questi 5 anni”

“Le cronache del week end, – ha dichiarato Paita, – non lasciano dubbi sul fatto che gli annosi nodi infrastrutturali siano venuti al pettine in tutta la loro drammaticità: i trasporti della regione sono in ginocchio. E la regione che in 5 anni non ha fatto alcuna programmazione ha responsabilità enormi”.

“La combinazione tra i lavori sul tratto Livorno-Genova e Genova-Ventimiglia, la ripresa dei flussi turistici e l’assenza di fatto del traffico aereo hanno creato le condizioni per una vera e propria catastrofe, con passeggeri ferroviari costretti a viaggiare in condizioni gravissime. La situazione è tale da creare non solo disagi pesantissimi per pendolari e turisti ma anche da esporre le persone a seri rischi di contagio, considerata l’impossibilità di rispettare il distanziamento sociale”.

“Urge quindi trovare una soluzione immediata per impedire questo massacro e il danno enorme all’immagine della Liguria. Chiediamo un intervento straordinario del governo che predisponga più treni, servizi sostitutivi e una maggiore frequenza di voi aerei. E altrettanto urgente è sbloccare la Gronda, perno delle sistema infrastrutturale ligure. Altrimenti assisteremo a un disastro annunciato”, ha concluso.