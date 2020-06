Infrastrutture, Gagliardi (Cambiamo): “De Micheli continua con gli annunci, ma alla Liguria servono opere”

Liguria. “L’Italia ha bisogno di cambiare passo per uscire dalla crisi economica creata dalla pandemia del Covid-19 ma con questo governo non sara’ assolutamente possibile”. Lo dichiara la deputata di Cambiamo con Toti, Manuela Gagliardi.

“La De Micheli continua nella politica degli annunci a cui purtroppo non seguono fatti concreti -aggiunge la deputata – Anche oggi nell’ennesima intervista della ministro tante belle parole e molti numeri purtroppo il suo immobilismo rischia di far collassare i territori che invece hanno bisogno di infrastrutture nuove per crescere”.

“Iniziamo a pensare che da parte della De Micheli ci sia una sorta di ostruzionismo politico verso chi non e’ della sua parte politica e questo non e’ accettabile – conclude – il presidente Toti avra’ tutto il nostro sostegno in Parlamento. Il modello vincente e’ il modello Genova non il modello Pd o 5 Stelle. Le opere come la Gronda di Genova, il raddoppio della Pontremolese, il tunnel della Val Fontana Buona e la fine del Terzo Valico sono strategiche, vanno fatte e presto perche’ non sono una priorità solo per la Liguria ma per tutta l’Italia”.