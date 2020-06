Incontro Viale-sindaci, Ciangherotti (FI): “Esito penalizzante per distretto sanitario di Albenga”

Albenga. L’esito dell’incontro avvenuto ieri tra il vicepresidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Sonia Viale e i sindaci dell’albenganese sulle sorti dei servizi dell’ospedale, e in particolare del punto di primo intervento, non ha soddisfatto il consigliere di minoranza di Forza Italia Eraldo Ciangherotti.

“ll sindaco di Albenga, – ha affermato l’amministratore forzista, – si dichiara ‘grandemente soddisfatto’ della parziale riapertura del Punto di primo intervento di Albenga che sarà operativo h12. Beato lui, chi si accontenta gode, così così, diceva Ligabue”.

“Io, invece, ritengo che per la generale situazione italiana e regionale sui contagi covid, il nostro Ospedale Santa Maria di Misericordia possa tornare ad essere operativo h24 entro luglio. Proprio come già accade nelle altre regioni.

È sufficiente digitare, su google, ‘riapertura pronto soccorso’ o ‘riapertura punto di primo intervento’ per scoprire che, entro 20 giorni, in Lombardia, in Piemonte e in molte altre regioni, si torna alla normalità negli ospedali”.

“Solo Albenga fa eccezione. Persino Codogno ha riaperto il suo pronto soccorso e non è stato ancora richiuso sebbene abbia corso il rischio di avere avuto nelle ultime ore un paziente covid positivo”.

“L’Asl2 deve ridare, entro poche settimane, un servizio a tutto il nostro territorio, oggi costretto a rivolgersi ad altri ospedali con tutti i problemi logistici del caso, soprattutto per i pazienti (ad esempio gli anziani) che non hanno un’auto per muoversi. Se mancano medici e infermieri nei reparti degli ospedali e ambulatori limitrofi, si assuma personale sanitario con i concorsi e non si accorpino i servizi dietro al paraocchi del covid19”, ha concluso Ciangherotti.