Incontro sindaci-Viale per l’ospedale di Albenga, Vazio: “Deluso e preoccupato”

Albenga. “Mancanza di un progetto per la sanità ligure, pervicace insistenza circa l’impugnazione della sentenza del TAR che ha annullato l’assegnazione ai privati dell’ospedale di Albenga e di Cairo, nulla di nulla, nemmeno una parola che richiami la gestione pubblica del nosocomio albenganese: questa la sintesi dell’intervento dell’assessore Viale ad Albenga davanti agli amministratori locali alla quale sono stato invitato a partecipare ed intervenire”. Con queste parole Franco Vazio, deputato del Pd e vicepresidente della Commissione Giustizia, commenta l’incontro di ieri dei sindaci del distretto sociosanitario ingauno con l’assessore regionale alla Sanità Sonia Viale e il commissario di Asl 2 Paolo Cavagnaro.

“Siamo di fronte ad un assessore che vede l’ospedale come richiamo turistico per farsi operare se dalla finestra si vede il mare- scrive Vazio – Sono deluso e preoccupato. Ho ribadito all’assessore che la scelta di cedere ai privati la sanità pubblica di Albenga e di Cairo è un grave errore. I cittadini non entrano negli ospedali per fare villeggiatura, ma se le strutture ospedaliere sono in grado di erogare servizi efficienti e di eccellenza. Se fosse come dice la Viale d’inverno sarebbero pieni gli ospedali in montagna e ad agosto quelli in riva al mare, ma sappiamo tutti che e non è così”:

“Cancellare il pubblico dopo l’esperienza COVID è semplicemente pazzesco – insiste il parlamentare – Insistere in maniera testarda nella via dell’impugnazione della sentenza del TAR presenta tratti inquietanti: la situazione totalmente bloccata andrà avanti per molto tempo e l’attrattività delle nostre strutture sanitaria via via andrà scemando”.

“Abbiamo imboccato la strada del declino e non si fa nulla per invertire la rotta, questo in barba agli amministratori e ai cittadini liguri – conclude – La Regione Liguria annulli il bando di gara ai privati e tutti, proprio tutti, renderanno merito all’assessore Viale e al presidente Toti”.