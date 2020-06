Incidente tra un’ape e uno scooter a Finale Ligure: scooterista trasportato in ospedale

Finale Ligure. Si è verificato in tarda mattinata intorno alle 12.30 un incidente stradale tra un’ape e uno scooter in via Calvisio a Finale Ligure.

A soccorrere lo scooterista l’automedica e la Croce Bianca di Finale, che hanno prestato i primi soccorsi e trasportato il ferito in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’incidente fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi. Sul posto al momento si stanno effettuando i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro stradale.