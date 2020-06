Incidente stradale a Cairo Montenotte: violento scontro auto-moto sulla Sp29

Cairo Montenotte. Incidente stradale, una manciata di minuti dopo le 13, a Cairo Montenotte. Stando a quanto riferito, sarebbe avvenuto sulla Sp29, nei pressi del vivaio Rossi.

Lo scontro, avvenuto per cause in vie di accertamento, forse anche per via dell’asfalto viscido causa pioggia, ha visto coinvolte un’auto ed una moto.

Ad avere la peggio il centauro, le cui condizioni, stando a quanto riferito dai sanitari, almeno inizialmente apparivano “piuttosto gravi, destando preoccupazione”.

Sul posto, un’ambulanza della croce bianca di Cairo e il personale del 118. Nonostante l’apprensione iniziale, però, fortunatamente le ferite riportate dal conducente della moto sono risultate meno gravi del previsto.

È stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Nel frattempo, sono arrivati anche i carabinieri sulla Sp29, dove, a causa dell’incidente, si sono formate code e rallentamenti al traffico in entrambe le direzioni.