Incidente mortale con mezzo agricolo: la città piange Franco Rapa, anima di Fior d’Albenga

Albenga. La Città delle Torri questa mattina si è svegliata un po’ più triste, di certo impoverita dalla perdita di “una delle sue anime migliori”. La scomparsa di Francesco Rapa, 63 anni, deceduto ieri pomeriggio (24 giugno) in regione Monti mentre lavorava, in seguito ad un grave incidente con un mezzo agricolo, ha colpito l’intera comunità.

Era molto conosciuto e ben voluto da tutti e ha sempre lavorato, quasi dietro le quinte, “riservato ed educato come era anche nella vita” dice chi ben lo conosceva, per portare a casa importanti risultati per la sua città e i suoi concittadini. E ci è riuscito a più riprese.

È stato per anni, in particolare negli ultimi, anima e motore propulsore di una delle manifestazioni principi della città, Fior d’Albenga, a cui si dedicava letteralmente anima e corpo e “lavorando a qualsiasi ora, anche di notte e con la pioggia”, come raccontano di lui amici e conoscenti.

Ma non solo. Anche sommelier, una della sue tanti passioni passioni, aveva scelto di impegnarsi nella manutenzione e cura dei giardini insieme ad un socio. E ha anche contribuito, negli anni scorsi, a far vincere a molti floricoltori albenganesi alcuni premi importanti all’evento Euroflora, grazie ad aiuole realizzate da lui con i loro fiori e piante.

Il padre visse molti anni in Sudamerica, sposò una donna sudamericana e poi si trasferì in Liguria, aprendo il ristorante “Colorado” all’interno di una pineta a Sale d’Albenga. Un locale noto e molto frequentato in quegli anni, corredato anche da una sorta di ranch, che lo rese celebre e a portata delle famiglie.

Rapa, definito da chi ben lo conosceva “uomo buono, generoso e sempre disponibile con tutti”, lascia la moglie Daniela, i figli Francesca e Giacomo, la sorella Vittoria e il fratello Giancarlo. Al momento, la data dei funerali non è stata ancora fissata.