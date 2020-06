Incidente a Cengio, auto in una scarpata: conducente incastrato, due feriti

Cengio. Incidente stradale nel pomeriggio di oggi in località Cascinotto, in una strada al confine tra i comuni di Cengio e Saliceto.

Secondo quanto appreso, il conducente di un’auto si è trovato di fronte un’altra vettura, ma nel tentativo di evitare l’impatto ha perso il controllo del mezzo ed è finito in una scarpata. E’ successo intorno alle 15 e 45 in via Brignoletta, una strada particolarmente stretta.

Immediato è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte, dei militi della Croce Rossa di Millesimo, dei militi della Croce Bianca di Carcare e dei carabinieri. Fortunatamente, nonostante il mezzo si sia ribaltato nella dinamica del sinistro dopo un volo di qualche metro, il guidatore non ha riportato ferite o traumi gravi, ma è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. Ferito anche un altro occupante che era a bordo con lui, che però è riuscito ad uscire dal mezzo.

In questo momento i pompieri sono in azione per liberarlo, consentire le cure dei sanitari e quindi il successivo trasporto in ospedale per gli accertamenti medici del caso. Per entrambi solo tanto spavento, disposto il trasferimento in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.