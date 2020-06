Immuni, da oggi l’app è operativa in Liguria e nelle altre regioni “pilota”

Provincia. Immuni è già stata scaricata da 2 milioni di italiani: a dirlo il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri. L’applicazione è utilizzata quindi da molte persone che vivono nelle quattro regioni pilota in cui diventa: oltre alla Liguria anche Marche, Abruzzo e Puglia.

Qui si proverà a testare il funzionamento del supporto tecnologico che, dopo la prima settimana di sperimentazione, inizierà a funzionare a pieno regime in tutta Italia, quindi, da lunedì prossimo, 15 giugno.

L’app Immuni, disponibile gratuitamente negli store di Apple e Google, è scaricabile già dal primo giugno. In questi primi giorni non tutto è filato propriamente liscio. Tra i disservizi più segnalati quelli relativi all’impossibilità di far funzionare la app su alcuni dispositivi Huawei e Honor e il fatto che, per gli smartphone Apple, sia necessario scaricare la versione più aggiornata di iOs, troppo “pesante” per essere scaricata su iPhone con magari qualche anno, come gli iPhone 7 o gli iPhone 6.

“Dotarsi da adesso dell’app permetterà di risalire ai contatti che possono aver esposto una persona al rischio di contagio – si legge sul sito del ministero della Salute – i servizi sanitari regionali potranno gradualmente attivare gli avvisi dell’app”. Per chiarimenti cittadini e operatori sanitari possono andare sul sito sul sito immuni.italia.it oppure rivolgersi al numero verde 800 91 24 91, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20.