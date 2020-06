Imbrattò il muro del porto di Finale Ligure, le telecamere inchiodano 21enne di Carcare

Finale Ligure. Altra soddisfazione per l’amministrazione finalese proveniente dalle telecamere di controllo. Al termine di un’accurata attività di indagine un giovane è stato denunciato dalla Polizia Locale di Finale Ligure per danneggiamento, per avere imbrattato con vernice spray il muro della Marina di Capo San Donato.

“I fatti risalgono al mese di marzo – racconta l’assessore Rosa – quando il personale del porto di Finale inoltra segnalazione sulla comparsa del ‘murales’ all’interno del porto. Grazie alle telecamere installate sul posto la Polizia Locale ha individuato tutti i veicoli presenti, iniziando un lavoro di indagine che ha portato ad isolare due veicoli, appartenenti ad un gruppo di giovani valbormidesi al quale poi effettivamente apparteneva l’autore del gesto”.

Tutti convocati presso il Comando finalese, i giovani hanno ammesso i fatti, fornendo utili informazioni per l’attribuzione delle responsabilità. Infine il cerchio si è chiuso intorno ad un ventunenne di Carcare, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per rispondere del reato di danneggiamento.

“Dal 2014, anno della sua installazione, stiamo implementando tutta la rete di video sorveglianza – continua l’assessore alla Polizia Locale – Lo scorso anno abbiamo finanziato con risorse comunali (150 mila euro) un nuovo lotto di investimenti che porteranno ad avere maggiori telecamere ed una sostituzione delle precedenti con nuove più evolute. Ed inoltre sono arrivate anche risorse ministeriali grazie ad un bando cui abbiamo partecipato congiuntamente con Loano ed Albenga. Le scelte fatte portano a dei risultati, e questo è un esempio dei tanti”.