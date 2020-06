Savona. Questa mattina, presso il piazzale della Caserma “Ermanno Carlotto” di Brindisi, presieduto dal comandante della Forza Anfibia Contrammiraglio Antonio Galiuto, si è svolta la cerimonia del cambio di comando della Brigata Marina San Marco e del comando del presidio militare di Brindisi, tra il Contrammiraglio Cesare Bruno Petragnani (cedente) e il Contrammiraglio Luca Anconelli (accettante).

L’ammiraglio Anconelli, nato a Savona nel dicembre del 1970, ha vissuto da sempre nel quartiere di Villapiana. E’ diplomato all’Istituto Nautico Leon Pancaldo, lo stesso frequentato dal GM Giuseppe Aonzo MOVM Eroe di Premuda e dal comandante Giuseppe Brignole MOVM che con il suo Calatafimi cacciò la flotta francese dal Golfo Ligure, ed ha frequentato l’Accademia Navale di Livorno nei ruoli normali nel celebre corso “Arditi”, uscendone Guardiamarina nel 1993 con Laurea specialistica in Scienze Marittime Navali e Laurea specialistica in Scienze Politiche indirizzo internazionale.

Foto 2 di 2



Successivamente ha frequentato il 12^ corso ISSMI Master di secondo livello in Politica Strategica e il master di Giornalismo Internazionale, diventando esperto di formazione e risultando uno degli ufficiali italiani più preparati nell’ambito della comunicazione.

Vanta una lunga carriera alle spalle, nella forza da sbarco ha partecipato alle operazioni in Somalia, Albania, Bosnia e Kosovo, è stato imbarcato sulla Fregata Libeccio ed ha comandato il Cacciamine “Numana” ed il Pattugliatore “Comandante Bettica”. Ha avuto incarichi in Accademia Navale, nella pubblica informazione del Ministero della Difesa e come Capo Ufficio stampa e pubbliche relazioni della Marina Militare.

Nel 2018 è ritornato a Brindisi ricevendo l’incarico, con il grado di capitano di Vascello, di comandante del Primo Reggimento della Brigata Marina San Marco. Durante l’anno di comando, oltre alle numerose attività operative ed addestrative, ha avuto l’onore di comandare lo schieramento durante la cerimonia del Centenario dell’attribuzione del nome San Marco alla Fanteria di Marina svoltasi a Venezia nel marzo 2019, alla presenza del Ministro della Difesa e delle più alte cariche delle Forze Armate.

Nell’ottobre 2019 l’incarico di portavoce del COI (Comando Operativo Interforze) alle dipendenze nuovamente del Ministero della Difesa, molto importante durante la pandemia per le attività e le azioni svolte dalla Difesa a supporto della Nazione nei tragici mesi scorsi tra cui il dispiegamento del Posto Medico Avanzato a Jesi durante l’emergenza Covid-19 eseguito proprio dal personale del Primo Reggimento San Marco.

A giugno 2020, dopo solo 8 mesi, questo nuovo importante incarico che vede per la prima volta nella storia al comando della Brigata Marina San Marco un ufficiale Contrammiraglio con la specialità Anfibia, brevetto acquisito presso il Corpo dei Marines Statunitensi a Quantico.

“Il Gruppo ANMI di Savona – commenta il presidente Luca Ghersi – saluta con un marinaresco abbraccio l’ammiraglio Petragnani che abbiamo avuto l’onore di conoscere l’anno scorso e che ha svolto un’ottima azione di comando iniziata nel 2016 augurandogli i migliori auguri per le prossime attività. Al contempo ed ovviamente è particolarmente felice di questa notizia che vede un caro amico, nonché socio del nostro sodalizio, assumere un incarico molto importante ai vertici della Marina Militare. Sono tanti i nostri concittadini che in Italia e nel mondo portano lustro alla città di Savona e non possiamo che esserne felici ed orgogliosi”.