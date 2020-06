Il premio Eccellenza Donna 2020 alle infermiere del reparto Covid-19 dell’ospedale di Albenga

Albenga. Venerdì 3 luglio, alle ore 11.30, Daniela Aicardi, presidente della sezione di Albenga della Fidapa Bpw Italy (Federazione Italiana Donne Arti Professioni, Affari Business and Professional Women International), presiederà la cerimonia di conferimento del Premio Eccellenza Donna 2020.

L’evento si terrà presso l’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, e saranno presenti, Antonella Tosi, presidente del distretto Nord Ovest Fidapa, il commissario straordinario Asl 2 Paolo Cavagnaro, il sindaco Riccardo Tomatis, il vice sindaco Alberto Passino e altre autorità civili e militari.

Il premio, giunto alla settima edizione, viene attribuito a donne che si sono particolarmente distinte nell’ambito dell’arte, della professione e degli affari.

Quest’anno la sezione conferisce il premio alle Dottoresse e alle Infermiere del reparto Covid-19 dell’ospedale di Albenga.

La presidente afferma: “Quest’anno ci siamo confrontate con le socie e non abbiamo esitato un minuto a riconoscere questo premio alle donne, dottoresse e infermiere, che hanno fatto tanto in questi tristi mesi, senza sosta la loro presenza a fianco dei malati è stata fondamentale. Hanno attraversato momenti di emozioni fortissime, momenti di sconforto e tristezza ma sempre al loro posto non hanno mai abbandonato colui che aveva bisogno”.

“Le loro foto erano ovunque, le loro storie ci hanno emozionato e molte volte abbiamo trovato conforto anche solo nei loro occhi. Quindi sono le donne giuste per il nostro premio. La nostra piccola targa dovrà servire a non dimenticarci di loro e ad avere sempre presente: “ la passione, la dedizione e l’impegno” che ci hanno donato, così come sono le donne che fanno parte della nostra associazione, sempre impegnate nel sociale, pronte ad adoperarsi perché la vita sia migliore per tutti!”.