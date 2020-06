Il podismo riparte da Pietra Ligure: domenica 12 luglio si correrà la Up&Down

Pietra Ligure. Dopo la lunga sosta, con più di quattro mesi di stop forzato, il mondo delle gare podistiche prova a ripartire. In Liguria lo fa da Pietra Ligure, dove l’Asd RunRivieraRun darà vita all’ottava edizione della Up&Down, seppur in maniera atipica con le norme imposte dall’emergenza sanitaria.

“Come avevamo anticipato la scorsa settimana – dicono i portavoce della RunRivieraRun -, da luglio, dopo l’entusiasmante esperienza della staffetta ‘La Liguria che riparte. Di corsa’ da Ventimiglia a La Spezia, ci rimettiamo in pista con le tune-up, le gare di breve chilometraggio preparatorie alla RunRivieraRun Half Marathon del prossimo 25 ottobre 2020, che ci auguriamo di poter veder nascere per la nona volta”.

“Lo facciamo con la Up&Down a Pietra Ligure domenica 12 luglio con partenza e arrivo da piazza San Nicolò – proseguono -, correndo e camminando seguendo le normative vigenti in tema di Covid-19. Sarà una manifestazione diversa, lo sappiamo, ma è così tanta la voglia di rimettersi in gioco da parte di tutto il movimento podistico, che sia l’Asd RunRivieraRun sia il Comune di Pietra Ligure, in assoluta sicurezza, desiderano dare un ulteriore segnale di ripresa, sia essa sportiva, sia economico-produttiva“.

“Chiaramente – sottolineano – nessun assembramento, nessuna possibilità di fare le docce, nessun ristoro ‘aperto’ se non la possibilità, al massimo, di dare a ciascun atleta un proprio sacchettino con dentro, eventualmente, prodotti degli sponsor o il gadget della gara, mascherina (ad oggi) pre e post gara per tutti gli atleti, premiazioni ridotte e solo per i primi cinque classificati maschili e femminili, mentre i premi di categoria saranno ritirati, uno ad uno a distanza, sotto l’arco gonfiabile che rappresenta un ‘point organizzazione’ con disinfettante e mascherina con guanti indossati da tutti i volontari”.

“Ad oggi, nessuna chiusura strade: il percorso che rimane lo stesso degli scorsi anni, con la sola variante della partenza e dell’arrivo, posizionati ora nel centro cittadino. La partenza, con inizio alle ore 9, avverrà rispettando le normative vigenti nel periodo dell’evento e a seconda del numero di iscritti seguendo due diverse modalità, che andremo a definire in prossimità della gara, ovvero a cronometro o con la partenza in gruppetti, distanziati, di sei persone ogni quindici secondi. Il percorso sarà presidiato dagli angels RunRivieraRun e dai volontari di Pietra Ligure. Nei prossimi giorni pubblicheremo il modulo di iscrizione, il percorso ed il regolamento” concludono dall’Asd RunRivieraRun.