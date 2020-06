Il ministro Spadafora: “Calcetto e sport amatoriale? Credo più dal 22 giugno”

Savona. Attraverso una diretta dal proprio profilo Facebook, Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, è tornato sulla possibilità di ripartenza dei vari sport amatoriali, tra i quali il calcetto.

“Ribadisco l’impegno già preso – ha dichiarato -: nel prossimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri inseriremo la data per la ripartenza dello sport amatoriale. Non vi so dire oggi se si potrà riprendere dal 15 giugno, ma io spero che almeno dalla settimana successiva, dal 22 giugno, si possa riprendere l’attività amatoriale degli sport di squadra e degli sport di contatto“.

“Il problema – ha proseguito – è che dobbiamo superare l’idea del distanziamento, mentre oggi è una cosa che dobbiamo assolutamente rispettare tutti quanti, così come l’utilizzo delle mascherine. Dobbiamo capire se riusciamo a vivere e gestire bene questa riapertura delle regioni”.