Il Maqueda lascia Alassio e trasloca ad Albenga

Albenga si arricchisce di un nuovo ristorante, Alassio ne perde uno (lo stesso), e che ristorante! Il Maqueda, nato due anni fa come ristorante gourmet all’interno dell’Hotel Regina di Alassio, si trasferisce (data ancora da decidere, probabilmente i primi di luglio) ad Albenga, in piazza Marconi, lungomare, di fronte alla Lega Navale, dove un tempo aveva trovato spazio la “Lanterna Blu”.

Alla guida del locale, come chef e patron, Daniele Macheda, giovane e talentuoso, con alle spalle lunga esperienze in Italia e all’estero, sotto la guida di grandi chef, stellati e no, e scuole di specializzazione internazionale. La sua cucina si basa sul mare, sulle verdure, sulla carne, ma a farla da padrona è la fantasia e la professionalità dello chef, con qualche contaminazione etnica, fusion.

“A differenza della location di Alassio, dove la creatività la faceva da padrona, qui bisognerà anche concedere qualche cosa al passaggio, al turismo, con piatti del territorio, rivisitati senza stravolgerli. Al momento apriamo la sala interna e il dehors, ma stiamo lavorando per poter utilizzare anche il giardinetto interno”, racconta Daniele.

La cantina, ad Alassio, contava una discreta varietà di etichette, anche nel reparto bollicine e distillati, e sarà trasferita ad Albenga. L’arrivo del Maqueda ad Albenga rafforza la proposta ristorativa della città, che aggiunge ai suoi diversi ristoranti di alta qualità (Pernambucco, Babette, Hosteria del Viale, Il Posticino, Osteria dei Leoni) un altro locale di eccellenza.

“Liguria del gusto e quant’altro” è il titolo di questa rubrica curata da noi, Elisa e Stefano, per raccontare i gusti, i sapori, le ricette e i protagonisti della storia enogastronomica della Liguria. Una rubrica come ce ne sono tante, si potrà obiettare. Vero, ma diversa perché cercheremo di proporre non solo personaggi, locali e ricette di moda ma anche le particolarità, le curiosità, quello che, insomma, nutre non solo il corpo ma anche la mente con frammenti di passato, di cultura materiale, di sapori che si tramandano da generazioni. Pillole di gusto per palati ligustici, ogni lunedì e venerdì: clicca qui per leggere tutti gli articoli.