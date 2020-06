Il Gruppo Soccorso Cinofilo Liguria si insedia al “Don Arduino” di Garlenda

Garlenda. Dopo lo stop dovuto all’emergenza Coronavirus riprendono le operazioni di insediamento del Nucleo Provinciale di Savona del Soccorso Cinofilo Liguria presso il Campo Sportivo “don Luigi Arduino” di Garlenda.

“Non appena saputo che il gruppo era alla ricerca di una location più grande per continuare la sua attività la nostra amministrazione si è subito messa a disposizione per concedere questo spazio – è la dichiarazione del vicesindaco Alessandro Navone – Già durante l’emergenza il gruppo si è reso disponibile verso la comunità garlendina in più di un’occasione, sono sicuro che la collaborazione darà beneficio ad entrambe le realtà”.

L’associazione Soccorso Cinofilo Liguria – Nucleo Provinciale di Savona nasce nel 2011 dalla passione e dalla esperienza che i soci hanno maturato in anni di attività di soccorso con supporto cinofilo in altre realtà associative. La principale attività è addestrare unità cinofile da soccorso su superfici e macerie. Negli ultimi anni si è specializzata anche nel soccorso mediante tecniche USAR light (Urban Search and Rescue), ovvero tecniche specializzate nella ricerca e nel soccorso di persone sotto le macerie in ambiente urbano.

“Ringrazio il Comune di Zuccarello che fin dall’inizio delle nostre attività si è sempre dimostrato disponibile nei nostri confronti offrendoci locali adibiti a sede e un campo di addestramento su macerie, che comunque saranno ancora utilizzati dall’associazione – le parole del presidente Luca Carlini – In merito alla crescita dell’associazione, sia in termini numerici, sia professionali, però abbiamo dovuto trovare una sistemazione ulteriore per gli addestramenti settimanali. Abbiamo trovato nel Comune di Garlenda massima disponibilità nel concederci il Campo Sportivo ‘don Luigi Arduino’. L’associazione continuerà ad essere disponibile verso entrambi i Comuni in ogni occasione richiesta”.