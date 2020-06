Vado Ligure. Il Consiglio federale della Figc, in corso dalle ore 12 a Roma presso la sede nazionale, ha preso poco fa la decisione in merito ai verdetti del campionato di Serie D.

Il Consiglio ha ratificato le proposte avanzate lo scorso 22 maggio dalla Lega Nazionale Dilettanti. La prima classificata di ognuno dei nove gironi di Serie D sarà promossa in Serie C. Festeggiano il salto di categoria Lucchese, Pro Sesto, Campodarsego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turris, Bitonto, Palermo.

Le ultime quattro di ogni raggruppamento sono retrocesse in Eccellenza. Nel caso di un numero differente di partite giocate, si guarda il quoziente punti. Tra le trentasei squadre che scendono di categoria, quindi, ci sono quattro formazioni del girone A: Fezzanese (per differenza reti), Vado, Verbania e Ligorna.

Per quanto riguarda invece il campionato di Serie C, ripartirà con la disputa di playoff e playout per determinare attraverso i primi la quarta promossa in Serie B e attraverso i secondi le retrocessioni in Serie D. Quindi Monza, Vicenza e Reggina sono promosse in Serie B; Gozzano, Rimini e Rieti sono retrocesse in Serie D.

Il campionato di Serie A femminile non ripartirà e pertanto per questa stagione è cancellato.