Il Comune di Varazze si fa digitale con Voispeed

Varazze. Prosegue spedito il percorso di digitalizzazione del Comune di Varazze in linea con quanto previsto dal piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione.

Dopo un’attenta indagine di mercato l’ente ha scelto il nuovo “centralino intelligente” in tecnologia VOIspeed IP-PBX che garantisce affidabilità, qualità, organizzazione, ottimizzazione dei processi e conseguentemente un ulteriore miglioramento del servizio verso la cittadinanza.

Un vero sistema di unified communication che permette l’interazione tra il mondo della comunicazione con quello delle tecnologie informatiche. Il progetto “VOIspeed in Comune” è stato realizzato grazie al coordinamento del segretario comunale e alla stretta collaborazione tra il responsabile dell’ufficio CED del Comune con l’azienda specializzata in prodotti e servizi per la pubblica amministrazione locale Si.Re. Informatica Srl.

Il progetto permette l’inclusione di tutte le sedi e i servizi istituzionali (istituto comprensivo, scuole, biblioteca, magazzino, ecc.) creando di fatto un “nodo unico di comunicazione” del Comune di Varazze.

“Fondamentale – spiega il sindaco varazzino Alessandro Bozzano – anche il riflesso economico. Il costo del progetto viene assorbito in meno di un anno grazie ai risparmi strutturali, liberando già dal 2020 risorse in parte corrente per circa 18.000 euro (ogni anno) che potranno essere dedicati al potenziamento della fibra ottica delle varie sedi ed altri investimenti tecnologici. Benvenuti nel Comune di Varazze 2.0”.