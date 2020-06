Loano. Circa duecento persone, tra cui numerosi volontari della Croce Rossa in divisa, si sono ritrovati questo pomeriggio (15 giugno) presso la Parrocchia di San Pio X, a Loano, per celebrare i funerali di Giuseppe Delbalzo.

Lo storico imprenditore, che ha dato il suo nome all’omonimo gruppo di supermercati, è scomparso la scorsa settimana, all’età di 88 anni, lasciando la moglie Graziella, i figli Mario, Rosaline e Giacomo con Annalisa, i nipoti Graziella, Giuseppe e Caterina.

“La parola di Dio ci è da guida e accompagnamento in momenti in cui tutto è difficile, quando c’è lo strappo tra la vita e la morte, – ha detto nell’omelia don Luciano, che più volte ha voluto sottolineare anche il grande lavoro dei volontari delle croci e del personale medico durante l’emergenza Covid. – Ma, come dice San Paolo nella prima lettera ai Romani, se siamo stati battezzati in Cristo alla morte risorgeremo in Cristo. Questa carta vincente non vale solo per i cristiani, ma tutti sono chiamati alla resurrezione. Non tutti sanno di morire in Cristo o praticano la sua parola, ma tutti partecipano alla gloria della resurrezione”.

“Noi cristiani siamo coloro che con le parole testimoniano il Vangelo e ricevere il corpo di Cristo è diventare anche noi Cristo che dona la sua vita agli altri. Non solo noi possiamo farlo, ma anche altri, che magari non vengono in chiesa. Come ad esempio i medici, gli infermieri e i volontari coinvolti nel Covid. Loro hanno praticato l’eucarestia, dando la vita a chi ne aveva più bisogno”.

“Oggi ricordiamo Giuseppe non morto ma vivo. Prima di Pentecoste gli ho portato l’eucarestia. Era l’ultima settimana per fare Pasqua, confessarsi. L’ho visto sofferente ma mi ha accolto con calore, come tutta la famiglia e come sempre mi ha accolto. Lo ricordo con tanto affetto. Concludiamo con un pensiero del Vangelo. Noi siamo qui a pregare non perché vogliamo fare un gesto buono, ma perché siamo sicuri che lui è qui con noi e prega a sua volta. Parenti, ricordatelo com’era in vita, perché così è ancora”.

“La vita non è tolta ma trasformata, perché nella Fede si trasforma. Con lui abbiamo fatto tanti pellegrinaggi, oggi facciamo questo che è l’ultimo. Giuseppe era sempre presente, sapeva voler bene alla famiglia e al suo lavoro. Grazie a tutti per aver fatto questo ultimo passo con lui. Auguro alla famiglia ogni bene. Giuseppe dall’alto benedirà ogni vostra opera ed i vostri cuori”, ha proseguito il sacerdote dopo la comunione.

Era molto noto a Loano, e non solo, come testimoniato dalla grande partecipazione ai funerali (nonostante le restrizioni per l’emergenza Covid), per la sua attività di commerciante.

Oltre ai supermercati (a Loano e Albenga) ha legato il suo nome anche ad altri negozi e ad alcune strutture ricettive (tra cui l’hotel Excelsior a Loano). Nel 2016 era stato aggredito da un rapinatore che gli aveva sparato con un taser per portargli via l’incasso del supermercato (circa 40mila euro).