Pietra Ligure. Gatto smarrito a Pietra Ligure. A lanciare l’appello sono i proprietari.

Roger è scappato dalla sua casa di via dei Dardanelli la sera di domenica 28 giugno. Il micio non conosce la zona in quanto i suoi “padroni” vi si sono appena trasferiti. Non è mai uscito di casa ed è molto diffidente e pauroso.

Foto 2 di 2



Chi dovesse avvistarlo può chiamare Valentina al numero 348.9987756 o Giuseppe al numero 328.9094946.