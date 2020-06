Garlenda, al via un corso gratuito di tennistavolo

Garlenda. Una nuova iniziativa sportiva sta per prendere il via a Garlenda. Si tratta di un corso gratuito di tennistavolo, ovvero ping pong.

Organizzato dalla Pro Loco di Garlenda, il corso avrà inizio lunedì 22 giugno e proseguirà fino al 28 agosto presso la nuova palestra in Borgata Ponte.

Abbiamo intervistato il responsabile del corso, Roberto Pesce.

Il corso è per i grandi o anche per i giovani?

“Per entrambi, è prevista una sezione per gli adulti e una per i giovani, ma sicuramente non separeremo mamma e figlio che verranno a fare questa esperienza insieme”.

Come mai questa iniziativa?

“Negli ultimi anni abbiamo visto crescere il movimento amatoriale del tennis da tavolo su Loano e dintorni, e abbiamo pensato di portare questa esperienza anche nella zona di Albenga ed entroterra”.

A proposito, c’è differenza tra tennis da tavolo e ping pong?

“Sì, la base è la stessa ma il tennis da tavolo è lo sport olimpico praticato nelle palestre, anzi il nome corretto è ‘tennistavolo’, mentre il ping pong è il ‘gioco’ praticato ad esempio in spiaggia. Anche chi è bravo nel ping pong può ancora scoprire che c’è moltissimo da imparare con il tennistavolo”.

Durante il corso ci sarà un vero insegnante di questo sport?

“Assolutamente, il corso, pur essendo gratuito, è guidato da un allenatore della Federazione Italiana Tennistavolo, una persona molto alla mano che da circa dieci anni insegna a giovani e adulti”.

Con le restrizioni Covid-19 come farete?

“I partecipanti al corso seguiranno le regole dettate dal Coni per questo particolare sport, che a loro volta seguono le direttive del ministero. Ad esempio non si gioca con la mascherina, ma ci sono altre semplici regole da seguire e il numero di persone ammesse al corso è molto limitato. Comunque tutte le regole sono poi comunicate ai partecipanti e ci sarà sempre almeno un responsabile che le farà rispettare”.

Una persona interessata al corso gratuito come può avere più informazioni?

“Potrà scrivere una email a tennistavologarlenda@gmail.com oppure più semplicemente contattarmi al 366.603.6334”.

