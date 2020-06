Garlenda, al via il campo estivo “Tra Cielo e Terra”

Garlenda. Da lunedì partiranno le attività del nuovo campo estivo “Tra Cielo e Terra” in piazza Borgata Ponte nel cuore di Garlenda.

Il progetto ludico-ricreativo vuole seguire il sentiero della “Outdoor Education”, per tornare a piccoli passi sulla strada della socialità. “Garlenda offre grandi spazi aperti e immersi nella natura ideali sia per rispettare le norme igienico sanitarie del momento sia per stimolare il naturale bisogno di espressione e di relazione del bambino.” Afferma la Consigliera alle Politiche Scolastiche Samantha Simone

“Grazie al patrocinio del Comune di Garlenda e agli spazi concessi dalla Pro Loco Garlenda i bambini potranno divertirsi nel rispetto delle regole – spiegano dall’amministrazione – sviluppando capacità di adattamento e sostenendo relazioni interpersonali che favoriranno la libera espressione e la creatività attraverso l’esplorazione della natura, del territorio e la sperimentazione di diversi sport”.

“Per agevolare quanto più possibile le famiglie il campo estivo si svolgerà per i bambini tra i 4 e i 10 anni dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 18 sino alla riapertura delle scuole; inoltre il Comune di Garlenda contribuirà con parte della quota di iscrizione in minimo 100 euro mensili per i propri residenti. “Intento dall’Amministrazione è sostenere fattivamente l’iniziativa che darà aiuto concreto alle famiglie nel conciliare la ripresa del lavoro con la gestione dei figli in questo momento particolare” conclude il sindaco Silvia Pittoli.