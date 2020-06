Futuro dell’ospedale incerto e Albenga rischia di perdere anche l’ambulatorio vaccinale

Albenga. Non c’è pace per la sanità albenganese, già impegnata a fare i conti con le dense nubi di incertezza che avvolgono, ormai da tempo, l’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga, intensificatesi dopo la decisione del Tar (Tribunale amministrativo regionale) della Liguria, che ha accolto il ricorso presentato dal Policlinico di Monza, in merito al bando per l’assegnazione della gestione degli ospedali di Albenga e Cairo.

Una fase di impasse che di fatto ingessa l’ospedale di Albenga, città che ora rischia seriamente di perdere (anche se ufficialmente solo “in via temporanea”) anche l’ambulatorio vaccinale. Ha sede all’interno della struttura Asl2 di via Trieste e potrebbe essere trasferito a breve a Loano perché, a quanto pare, “non potrebbe garantire le misure di sicurezza in questa fase dove la pandemia è sicuramente rallentata, ma non superata”.

Un potenziale nuovo fulmine a ciel sereno per la città delle Torri, che ha mandato su tutte le furie il consigliere di Forza Italia ad Albenga e consigliere provinciale Eraldo Ciangherotti, convinto che il trasferimento sia ben più di una semplice “ipotesi” (come invece filtra per ora da Asl2).

“Sono incavolato nero, lasciatemelo dire, – ha dichiarato l’amministratore forzista, – Ho scoperto, pochi minuti fa, che l’ambulatorio vaccinale di via Trieste viene spostato nelle prossime ore. Di fatto, chiude perché mancano i medici che non vengono assunti con concorsi pubblici. Perchè sono incavolato? Perchè il servizio vaccinale di Via Trieste, già presente negli anni ‘80 per la campagna della antipoliomielite e dell’epatite virale, viene trasferito ‘momentaneamente’, ma sappiamo cosa significa questa parola, a Loano“.

E qui il rilancio di un recente cavallo di battaglia dell’amministratore forzista: “E’ quando avvengono cose come queste che mi convinco di essere stato dalla parte della ragione quando, in tempi non sospetti, prima della comparsa del covid19, avevo proposto di destinare una delle palazzine sequestrate in via Carloforte a Palazzo della Salute, portando al suo interno ambulatori e servizi per ridare ad Albenga una Sanità territoriale efficiente, in una struttura adeguata, una proposta bocciata in Consiglio comunale dall’amministrazione di centrosinistra del sindaco Tomatis”.

E l’appello diretto a Regione Liguria: “Chiedo alla Regione, ad Alisa, alla direzione generale dell’Asl2 se ci si rende conto del continuo impoverimento della Sanità nell’albenganese. Credo che il presidente Toti, che più volte ha dimostrato interesse verso la nostra Città, non sia stato messo al corrente di questa ennesima scelta che penalizza il nostro distretto sanitario albenganese”.

Anche perché il rischio concreto è che, come già avvenuto in passato, il “momentaneo” possa poi diventare “definitivo”: “Ogni volta che ci tolgono un servizio non lo restituiscono come prima, ma sempre depotenziato, come il Punto di primo intervento dell’Ospedale di Albenga che, da quando è stato chiuso, è servito solo a consolidare la pianta organica degli operatori sanitari del Santa Corona e ora verrà aperto part-time con l’impossibilità di accettare i pazienti in autopresentazione”.

E quindi arriva l’appello finale, già reiterato nei giorni scorsi, da parte del consigliere forzista al vicepresidente e assessore regionale alla Sanità: “Viale ridacci il pronto soccorso e di Albenga e, ora, ridacci anche l’ambulatorio vaccinale“.