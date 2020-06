Fratelli d’Italia in piazza “per ridare la parola ai liguri abbandonato da Governo e Europa”

Liguria. Sarà il portavoce regionale Massimiliano Iacobucci a guidare la delegazione dei rappresentanti di Fratelli d’Italia che domani parteciperà alla manifestazione “L’Italia non si arrende” in programma alle 10 in piazza Sandro Pertini a Genova.

La mobilitazione, voluta da Giorgia Meloni e dai leader del centrodestra, si ripropone di “dare voce all’Italia dimenticata” e in particolare “i liguri abbandonati da governo ed Europa”. L’obiettivo è “chiedere provvedimenti seri per le imprese e le famiglie”.

Alla manifestazione sarà presente tutta la dirigenza ligure del partito: i segretari provinciali Davide Parodi (La Spezia), Stefano Baggio (Genova provincia) e Antonio Opicelli (Genova città), Claudio Cavallo (Savona) e Fabrizio Cravero (Imperia). Ci saranno anche i presidenti di circolo della Liguria e gli eletti più importanti tra sindaci, assessori e consiglieri comunali. Presenti anche i giovani di “Gioventù Nazionale” con i responsabili Andrea Cacciavillani e Tommaso Pinazzi.

Il gruppo regionale sarà rappresentato dal capogruppo in regione Matteo Rosso e dall’assessore regionale al turismo, lavoro e trasporti Gianni Berrino.