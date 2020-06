Pietra Ligure. “Stiamo lavorando per ridare agibilità alle case di Castagnabanca: fortunatamente non sono isolate in modo assoluto e quindi non abbiamo dovuto evacuare i cittadini, è già una prima buona notizia. Ci vorranno alcuni giorni per sistemare la strada ma ci saranno fondi regionali per risarcire il Comune”. È quanto ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti incontrando il sindaco Luigi De Vincenzi in merito alla situazione di Castagnabanca, la località tra Pietra Ligure e Loano irraggiungibile a causa della frana della strada.

Sono infatti giorni difficili per i residenti dell’area, isolati nelle loro abitazioni: a loro disposizione solo un varco carrabile d’emergenza, aperto grazie al lavoro dei tecnici del Comune, dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione Civile, che hanno liberato una parte della carreggiata dai detriti.

“C’è una ottima collaborazione tra Comune e Regione che credo ci consentirà nelle prossime settimane di risolvere il problema – ha proseguito Toti – Poi è chiaro che questa è l’ennesima dimostrazione della fragilità del nostro territorio, su cui c’è bisogno di interventi strutturali molto importanti. Ricordo anche che il Governo aveva promesso un piano di messa in sicurezza del territorio dopo le alluvioni dello scorso autunno nel savonese, auspico che ritiri fuori dal cassetto quel piano ora che il Covid ci dà la possibilità di respirare”.

“Oggi abbiamo incontrato insieme a Toti anche l’assessore Giacomo Giampedrone, che ci ha riconfermato la disponibilità della Regione a finanziare l’intervento – ha aggiunto il sindaco Luigi De Vincenzi – Stiamo mettendo a punto le linee per farlo. È presto per dire quale sarà il progetto ma l’intervento va fatto altrimenti alla prima pioggia ci troveremo una intera località completamente inagibile. Sono assolutamente fiducioso”.