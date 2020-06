Pietra Ligure. “La situazione è molto difficile. Lo smottamento ha interrotto completamente la strada provocando un disastro“. Con queste parole il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, commenta la situazione di Castagnabanca, dove una frana dal primo pomeriggio di oggi sta isolando 25 persone nelle proprie abitazioni.

“Sul posto ci sono i volontari di Protezione civile, i tecnici del Comune, i Vigili del fuoco ed è stato allertato anche il 118 – ha spiegato Giovanni Toti in una diretta video su Facebook – Si sta lavorando per il ripristino della viabilità ma probabilmente serviranno alcuni giorni. Insieme al sindaco decideremo nelle prossime ore come intervenire al meglio, per garantire la sicurezza delle famiglie isolate”.

E proprio domani alle ore 10 in Comune, De Vincenzi incontrerà l’assessore alla Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone: “Prima faremo un punto su tutta la situazione – spiega il sindaco – poi un sopralluogo sulla frana di Castagnabanca. Il centro cittadino, invece, ha retto bene alla piena improvvisa del Maremola: ringrazio la Protezione Civile regionale e di Pietra Ligure, i funzionari dell’ufficio tecnico comunale e la nostra Polizia Locale per il costante monitoraggio della situazione a partire da questa mattina”.