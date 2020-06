Frammento di asteroide avvistato nei cieli savonesi: “Un bagliore e via verso il mare”

Savona. L’asteroide denominato 2002 NN4 ha “sfiorato” la Terra passando a 5,14 milioni di Km con un diametro totale di 800 metri, secondo alcuni esperti un frammento sarebbe stato avvistato in Australia all’1.00 di notte: si tratta di un ammasso roccioso non più grande di una lavatrice. Anche in Italia, più precisamente a Savona è stato osservato un meteorite solcare il cielo, almeno stando al monitoraggio dell’associazione ricerca italiana aliena (A.R.I.A) fondata dall’ufologo savonese Angelo Maggioni, che ne ha immortalato il passaggio.

“Un bagliore e via verso il mare”. L’ufologo precisa che “l’asteroide passato su Savona sarebbe apparso alle ore 4.00 del mattino, mentre secondo fonti australiane l’asteroide sarebbe apparso verso l’una di notte, quindi potrebbero appartenere tutte e due i frammenti allo stesso asteroide denominato 2002 NN4?”.

“Una cosa è certa, per chi fosse stato sveglio e magari intento ad osservare il cielo, ha potuto godersi lo spettacolo”. L’ufologo che controlla il cielo savonese da almeno 10 anni conferma che “da inizio anno è stato registrato il passaggio di tre bolidi, meno intensi di quello di questa mattina”.

“La quarantena ha giovato all’osservazione in quanto il cielo non era disturbato dai continui passaggi di aerei di linea e militari, anche se è aumentato il traffico dei satelliti. Bolidi che fortunatamente si saranno disintegrati prima di impattare sul suolo o in mare e che dunque non hanno creato danni: al contrario ci hanno regalato uno spettacolo unico e sempre emozionante …” conclude.

