Floricoltori e Comune di Cisano, raccolta fondi pro Croce Bianca Albenga: nel weekend “Fiori in piazza”

Cisano Sul Neva. Sabato 13 e domenica 14 giugno, dalle ore 10 alle 17, in piazza Gollo, si terrà una raccolta fondi a favore della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Albenga, promossa dall’amministrazione comunale di Cisano Sul Neva.

Nel fine settimana, sui banchetti allestiti nella centralissima piazza, pedonalizzata per permettere ai pubblici esercizi di ampliare gratuitamente i propri dehors e non perdere nemmeno un posto a sedere, garantendo il distanziamento sociale in linea con le disposizioni ministeriali anti Covid-19, saranno messe in vendita, ad offerta libera, le piante donate dalle aziende agricole ingaune “Pastor Luigi S.S.”, “San Giorgio” di Poggi Roberto, Valgiraudo Giulio, “C&G Floricoltura” di Calleri Gerolamo e Claudio, Barone Luigi, Floricola Alberto, Gollo Mauro, “RP Plant”, “Oroflor” di Luca Viglino, Vigo Gerolamo , l’Ortofrutticola, “Fitimex” e azienda Rosasco Marisa.

L’iniziativa è stata accolta con grande entusiasmo dall’amministrazione Niero che, durante l’emergenza Covid-19, con una donazione di 3 mila euro, insieme alla Pro Loco aveva già dimostrato la sua vicinanza e il riconoscimento ai militi della Pubblica Assistenza ingauna per ringraziarli dell’impegno straordinario messo a disposizione della collettività per tutta la durata dell’emergenza Covid-19.

“Siamo molto riconoscenti dello straordinario lavoro svolto dai militi delle Pubbliche Assistenze e dai tanti volontari che, nei mesi d’emergenza sanitaria, si sono messi a totale disposizione della collettività senza badare a orari e impegni personali – dice il sindaco di Cisano Sul Neva Massimo Niero – e mettendo a repentaglio anche la propria salute per prestare il loro soccorso non solo ai malati di Covid 19 ma anche alle loro famiglie che sono state messe anche nelle condizioni di non poter stare vicino ai loro cari in momenti così difficili”.

“Ringraziando pertanto i floricoltori ingauni per questa pregevole iniziativa che abbiamo subito sposato con entusiasmo. Invitiamo la popolazione a partecipare alla raccolta fondi del prossimo fine settimana che contribuirà anche ad animare la nostra bella piazza, trasformata per l’estate in un grande dehor. Sono certo che ancora una volta i Cisanesi dimostreranno il loro grande cuore”, conclude il primo cittadino di Cisano.