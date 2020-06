Finale Ligure, controlli negli stabili abbandonati: due denunce

All’alba di ieri i carabinieri della Stazione di Finale Ligure, a seguito di alcune segnalazioni di cittadini, hanno controllato due stabili abbandonati. In uno di questi, in via del Sagittario, sono stati trovati due cittadini italiani, un uomo del 72 e una donna del 77, pregiudicati e di fatto senza fissa dimora.

I due, dopo aver divelto la recinzione e la porta di ingresso si erano introdotti nello stabile nel quale bivaccavano da qualche giorno.

Condotti in caserma, sono stati identificati e denunciati per invasione di terreni ed edifici.

L’uomo sottoposto a perquisizione è stato anche trovato in possesso di alcuni attrezzi idonei a forzare gli infissi, per cui è stato denunciato anche per porto abusivo di strumenti da scasso.

Resta di fondamentale importanza la collaborazione dei cittadini ancora una volta chiamati a contattare il 112 per ogni situazione sospetta.