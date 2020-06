Finale Ligure, appaltati i lavori della nuova rotonda sulla Sp490

Finale Ligure. “Finalmente si è giunti al cantiere fortemente voluto dall’amministrazione Frascherelli dal 2016. Son stati necessari 4 anni di iter burocratico, un iter complicato dalla commistione di competenze tra Comune e Provincia di Savona e dalla presenza di mappali privati su parti di strada oggetto di intervento”.

Parola del vicesindaco ed assessore ai Lavori Pubblici di Finale Andrea Guzzi in relazione ai lavori di realizzazione della nuova rotonda sulla strada provinciale 490.

“Nel 2015, – ha proseguito, – abbiamo avviato la rotonda sperimentale ed iniziato la progettazione l’anno seguente, dopo che ci siamo resi conto di quanto fosse notevolmente migliorata la viabilità e di quanto fossero diminuiti gli incidenti stradali. Abbiamo cercato , insieme alla Provincia, di avviare subito le fasi autorizzative e di appalto ma l’Ente in quegli anni non poteva permettersi alcun tipo di investimento a causa delle Riforme nazionali; di qui la decisione della nostra Amministrazione di finanziare l’opera con il bilancio comunale, nonostante si fosse in casa di altri, visto l’importanza di tale intervento necessario da anni alla nostra Città . Un Protocollo siglato tra Sindaco e Presidente Provincia sancì l’inizio del percorso: progetto e cantiere finanziato dal Comune, procedure autorizzative, di esproprio e di appalto in capo alla Provincia, con la promessa di una restituzione dei denari appena l’Ente ne avesse avuto occasione”.

Anche il consigliere provinciale Luana Isella delegata ai Lavori su strade provinciali, ha accolto con favore la notizia dell’avvio del cantiere: “Un esempio di collaborazione tra Enti che evidenzia i forti rapporti che caratterizzano il territorio della nostra Provincia. Un percorso che l’assessore Guzzi ed io seguiamo da anni e che finalmente vede la sua concretizzazione. Mercoledì mattina abbiamo avuto un incontro operativo in Comune a Finale con la Ditta, la Direzione Lavori i Dirigenti di Comune e Provincia oltre a noi Amministratori, ed in tale seduta si è deciso di avviare le lavorazioni a settembre, probabilmente lunedì 7, per non creare disagi al traffico visto l’approssimarsi della stagione. Iniziare i primi di luglio vorrebbe dire creare problemi a turisti e residenti in una fase di flussi che speriamo saranno importanti. Ma non oltre la prima metà di settembre per terminare prima delle probabili piogge di novembre.”

Il quadro economico dell’opera è di circa 120 mila euro: i lavori son stati aggiudicati alla ditta ICFA di Torino che collabora con l’impresa Garofalo di Albenga; i tempi sono di circa 45/60 giorni.

“L’idea progettuale prodotta dallo ‘Studio.Dot’ di Finale Ligure e dall’architetto paesaggista Simone Ottonello è chiara: nella sua semplicità vuole essere un Benvenuto a tutti i passanti , ospiti o residenti, con una scritta che rappresenti Finale Ligure, quindi riferimenti legati al mare, allo sport, alla natura. Utilizzo di piante autoctone come l’ulivo, ed ovviamente un adeguata illuminazione che si accompagnerà ad apparati di video-sorveglianza”, hanno concluso Guzzi e Isella.