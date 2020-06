“Festa di fine anno scolastico” a Bergeggi con Gioele Dix, Lella Costa, Paolo Hendel e il vice ministro Ascani

Proseguono senza sosta i preparativi per l’iniziativa promossa dal sindaco di Bergeggi Roberto Arboscello e dalla sua amministrazione prevista per il 10 giugno, ultimo giorno scolastico, durante il quale avrà luogo in modo simbolico, nella piazza del paese allestita come un’aula, l’ultimo giorno di scuola per gli alunni della quinta elementare.

L’iniziativa, oltre ad avere una grande risonanza mediatica, ha riscontrato nei giorni il plauso del vice-ministro all’istruzione Anna Ascani che, dopo essersi complimentata telefonicamente con il sindaco, proverà anche ad essere presente all’iniziativa.

E ora anche il mondo dello spettacolo si mobilita in tal senso. Tre grandi artisti, Gioele Dix, Lella Costa, Paolo Hendel, entusiasti dell’iniziativa hanno infatti confermato il loro pieno sostegno al sindaco e parteciperanno al lancio dell’iniziativa che avverrà in diretta Facebook sul profilo Roberto Arboscello martedì 9 giugno alle ore 19.00. La diretta avrà come titolo “L’ultimo giorno non si scorda mai”. I tre artisti, oltre che esprimere qualche considerazione sull’iniziativa e sul tema dei bambini al tempo del coronavirus, porteranno in video i ricordi personali, conditi con qualche aneddoto, riguardanti il loro ultimo giorno di scuola elementare.

“E’ una grande soddisfazione vedere tanto entusiasmo e sostegno intorno questa iniziativa, che pensa ai bambini, che hanno tanto subito le conseguenze di questa emergenza. Dopo il plauso del vice-ministro, ricevere anche il sostegno di tre grandi protagonisti della cultura e della satira italiana non può che inorgoglirci. Un ringraziamento a Gioele Dix, grande amico, e a Lella Costa e Paolo Hendel, artisti ma soprattutto grandi persone, come hanno più volte dimostrato, da sempre vicini e sensibili ai temi sociali. Sarà una gran bella diretta”.