Festa della Repubblica, Sardine: “Boicottaggio per la manifestazione della Lega, Savona è antifascista”

Savona. Il movimento delle Sardine torna a far sentire la sua voce. L’occasione è il commento al flash mob del centro destra organizzato ieri in piazza Sisto a Savona in concomitanza con la celebrazione della Festa della Repubblica in piazza Mameli.

“Viviamo in un periodo in cui leggiamo quotidianamente di rigurgiti fascisti celati dietro qualsiasi veste, insulti omofobi, distorsione di informazioni propedeutiche a campagne elettorali continue, vilipendio delle cariche dello Stato, razzismo ed esclusione” affermano le Sardine Savona.

“Ieri durante la manifestazione tenutasi a Roma dal centro destra, alcuni militanti inneggiavano alla morte del Presidente Mattarella, ammonendo la mafia di aver ucciso l’uomo sbagliato e tutto ciò avveniva brandendo il tricolore nel giorno della festa della Repubblica: un ossimoro”.

“Ieri anche la Lega provinciale ha indetto la sua manifestazione in concomitanza con il resto d’Italia, nella nostra piazza del Comune, piazza Sisto IV che con immensa soddisfazione, abbiamo visto vuota se non degli organizzatori ed un paio di simpatizzanti”.

“Savona, medaglia d’oro al valore militare, Comune in cui l’Amministrazione ha deliberato da pochi mesi la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, ha ribadito il suo DNA antifascista, boicottando la manifestazione della Lega”.

“Grazie Savona, ce lo meritiamo” conclude il movimento savonese.