Festa della Repubblica, la Banda Forzano resiste al Covid: suona l’inno della nazione online

Savona. La Banda Forzano, storica associazione culturale e musicale di Savona, negli ultimi anni ha accompagnato gli eventi più importanti della città di Savona, cercando di rallegrare i suoi cittadini con rappresentazioni musicali.

A causa delle nuove restrizioni imposte dallo Stato per contenere la diffusione del Covid-19, tuttavia, domani non potrà scandire il tempo di una delle celebrazioni più importanti della nazione, la Festa della Repubblica. Ciò nonostante, volendo rimanere al fianco dei cittadini savonesi e italiani in questa storica giornata, in un’esecuzione virtuale, il complesso bandistico savonese si è adoperato per ricordare l’annuale cerimonia, suonando il Canto degli Italiani, Inno della nostra nazione.

L’inno sarà condiviso sul sito della banda e sulla rispettiva pagina Facebook alle ore 10, in ricordo della festa.

In conclusione, dalla banda affermano: “Ancora una volta il complesso bandistico Antonio Forzano dimostra la sua disponibilità e tenacia nella diffusione della musica e dei suoi valori e si propone come modello della lunga e incerta ripartenza nazionale e cittadina”.