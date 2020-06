Savona. Si è svolta in piazza Mameli a Savona la celebrazione ufficiale della Festa della Repubblica, quest’anno segnata dall’emergenza Covid-19 e dalle misure di distanziamento sociale e prevenzione dei contagi. Davanti al monumento ai Caduti il sindaco Ilaria Caprioglio, il prefetto Antonio Cananà e il presidente della Provincia di Savona Piernagelo Olivieri.

Presenti in forma ridotta autorità civili, religiose e militari: in uniforme militari ed operatori di ciascuna forza armata e di polizia, dei vigili del fuoco e di alcune categorie impegnate in prima linea nella gestione dell’emergenza epidemiologica. E’ stata data lettura del messaggio del presidente della Repubblica: “Il 2 giugno si celebra l’anniversario della nascita della nostra Repubblica. Lo faremo in una atmosfera in cui proviamo nello stesso tempo sentimenti di incertezza e motivi di speranza. Stretti tra il dolore per la tragedia che improvvisamente ci è toccato vivere e la volontà di un nuovo inizio. Di una stagione nuova, nella quale sia possibile uscire al più presto da questa sorta di incubo globale”.

Foto 2 di 2



Ecco le parole del prefetto: “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore. Lo esige la nostra Costituzione ed è esattamente ciò che è avvenuto in provincia di Savona. I funzionari pubblici, i pubblici ufficiali gli esercenti di pubblico servizio si sono comportati con onore e disciplina. Ringrazio i medici, sia quelli della Asl 2 che quelli della Sanità marittima, ringrazio gli infermieri, gli uni e gli altri veramente eroici. Ringrazio le Forze di polizia veramente impagabili per spirito di sacrificio ed equilibrio. Ringrazio i Sindaci, una volta di più assi portanti del Paese. Ringrazio la Croce Rossa, le Pubbliche Assistenze, le organizzazioni di volontariato, ringrazio la stessa Chiesa, bravissimi e spesso commoventi nel loro impegno al fianco e a sostegno delle categorie più vulnerabili. Come ha detto il Presidente della Repubblica, ora ci tocca perseverare, ci tocca resistere. Se sapremo serrare le file, se sapremo fare squadra, vedrete, riusciremo ad uscire fuori da questa crisi epocale. Confido in voi, come voi potete confidare in me”.

Al suono dei 21 rintocchi della campana del monumento ai Caduti, sono stati tributati gli onori alla corona d’alloro deposta per ricordare il sacrificio dei caduti in guerra e per onorare le vittime della pandemia da coronavirus che ha colpito il paese. Alza bandiera con l’inno di Mameli suonato in remoto dal Complesso Bandistico Antonio Forzano, ancora una volta presente per la celebrazione del 2 Giugno.

Intanto in contemporanea è in corso in piazza Sisto IV il flash mob del centrodestra “L’Italia non si arrende, per l’orgoglio italiano” (clicca qui).

E in piazza del Brandale è iniziata la manifestazione “La Repubblica ai lavoratori”, organizzata dal Partito Comunista per celebrare la festa del 2 giugno (clicca qui).

“La destra italiana, dopo avere disconosciuto il senso e la portata del 25 Aprile, festa della Liberazione del Paese dalla barbarie nazi fascista, in ultimo proponendo con Fratelli d’Italia la sua trasformazione in giornata della memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus, va all’assalto del 2 Giugno, festa della Repubblica, promuovendo assieme alla Lega, altra sua espressione, manifestazioni di piazza contro la gestione della crisi sanitaria, economica e sociale in atto da parte del governo Conte” afferma la Federazione della Liguria del PCI.

“Ciò dice tanto del senso dello Stato e delle Istituzioni che essa esprime, della natura politica che gli è propria, ed il fatto che a tali manifestazioni saranno presenti, come anticipato, soggetti organizzati afferenti ad un variegato mondo manifestamente e sostanzialmente xenofobo, razzista, fascista, in più d’un caso dichiaratamente eversivo, senza che ciò rappresenti per essa un problema, un qualcosa da cui prendere le distanze, ne è la conferma”.

“E’ un dato di fatto che la destra italiana soffia sul fuoco, invoca la piazza, “liscia il pelo” a quanto di peggio muove nella società italiana. Ciò ne svela la strumentalità e contemporaneamente ne acuisce la responsabilità. Il punto non è la legittimità della protesta e della ricerca di un’alternativa, il punto è il come, il per fare cosa, e quanto prospetta la destra italiana promuovendo un attacco sistematico alle ricorrenze che rinviano ai principi, ai valori, ai fondamenti della Repubblica Italiana, dice tanto, e quel tanto non può non preoccupare ogni sincero democratico”.

“I comunisti, che tanto hanno dato per la loro affermazione, sono e saranno in campo per difenderli”.

“Noi, il PCI, siamo all’opposizione del governo Conte, e promuovendo la massima unità possibile della sinistra di classe, ricerchiamo un’alternativa alle sue politiche, largamente riconducibili a quelle dei governi di centrodestra e di centrosinistra succedutisi alla guida del Paese in questi lunghi anni all’insegna del liberismo, governi dei quali Fratelli d’Italia e Lega hanno fatto parte, e che portano largamente la responsabilità della situazione data. La destra, becera e volgare che oggi si ripropone, non rappresenta un’alternativa all’altezza, tutt’altro, e noi, il PCI, siamo in campo contro il vecchio ammantato di nuovo”.