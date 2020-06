Ferrovie, il racconto di un pendolare savonese: “Convoglio al completo, la capotreno voleva obbligarci a scendere”

Savona. Sembra essere un calvario senza fine quello che patiscono ogni giorno moltissimi dei viaggiatori liguri sia sulle quattro e due ruote sia su “ferro”, tanto più in un periodo, come quello corrente, costellato da un uso massiccio dei trasporti, in particolare quello pubblico locale, e da una marea di problemi e disagi.

Un nostro lettore, pendolare sulla tratta ferroviaria tra Savona e Albenga, ci ha segnalato quella che lui stesso definisce un'”odissea”, avvenuta questa mattina. “Il treno regionale 11224 delle ore 8:28, proveniente da Genova Sestri Levante e diretto a Ventimiglia, è arrivato in stazione a Savona con 15 minuti di ritardo – racconta – Era già stracarico, in più sono salite altre persone, eravamo tutti in piedi tra i vagoni e i posti a sedere erano al completo”.

“La capotreno ci ha invitati a scendere ma noi (me compreso) stavamo andando a lavorare – dice ancora – Sono sorte discussioni ed è anche intervenuta la Polizia Ferroviaria, che ha autorizzato la capotreno a chiudere tutte le porte e far scendere un centinaio di persone dal fondo del treno”.

“Siamo riparti alle ore 9:06 – prosegue il pendolare nel suo racconto – Nel frattempo molte persone si lamentavano del disagio di non poter abbandonare il treno nell’eventuale caso di malore o pericolo proprio a causa delle porte chiuse. La capotreno si è poi scusata chiedendoci se stavamo bene ma ciò non toglie che viaggiare per lavoro utilizzando il treno stia diventando un’odissea sia per i turisti sia per i pendolari. Mi auguro che Trenitalia prenda provvedimenti in merito”.

Da Trenitalia ricordano che “la prassi prevede che oltre il limite di capienza consentito non si possa viaggiare e si debba aspettare quindi l’arrivo di un treno successivo”. Inoltre in questo periodo vige la regola del distanziamento interpersonale, per cui “per decreto la metà dei posti a sedere non può essere occupabile”. Il personale di bordo, dunque, può solo “ottemperare alle regole in vigore: l’intervento delle forze dell’ordine avviene nel caso in cui le indicazioni e i richiami dei capitreno ai passeggeri non siano recepiti a sufficienza. Nello specifico del caso segnalato dal pendolare sono stati fatti scendere dal treno 80 passeggeri perché non in possesso di regolare biglietto”.